حرب فرنسية - أمريكية للحصول على أقنعة صينية واقية من كورونا

أعلن جان روتنر رئيس منطقة غراند ايست الفرنسية التي تأثرت كثيرا بوباء كوفيد-19 أن أقنعة طلبت فرنسا شراءها من الصين، يقوم الأمريكيون بشرائها على مدارج المطارات الصينية قبل إقلاع الطائرات لتسليمها.

وأكد روتنر لإذاعة "إر تي إل" أن "الأمريكيين يدفعون نقداً ثلاث أو أربع مرات ثمن الأقنعة الواقية التي طلبناها وبالتالي علينا أن نحارب بقوة"، موضحاً أن الطائرات تتوجه لاحقا إلى الولايات المتحدة وليس فرنسا.

وأضاف أن "الأمور معقدة. نسعى دون توقف" لتسلم شحنات الأقنعة مضيفاً أنه أنشأ خلية في منطقته "مخصصة لكسب هذه الأسواق".

وكان رئيس منطقة باكا (جنوب شرق فرنسا) رينو موزولييه شكا الثلاثاء من ممارسات مماثلة من قبل شارين أمريكيين.

وليل الثلاثاء الأربعاء تسلمت منطقة غراند ايست من الصين مليونين من الأقنعة الجراحية التي طلبتها.

وقال روتنبر "كنت في غاية السرور لرؤية هذه الطائرة تحط على مدرجنا مساء أمس".

ومنطقة غراند ايست هي الأولى التي تتلقى شحنة الأقنعة التي أوصتها تتمتة للشحنات المحلية.

والثلاثاء وعد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي انتقد لعدم توفر الأقنعة في فرنسا، بـ"أن تصبح فرنسا معتمدة على نفسها تماماً في تأمينها" بحلول نهاية السنة خلال زيارة لمصنع لانتاجها.

والولايات المتحدة، التي تأخرت في اتخاذ التدابير لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد على أراضيها، تسعى أيضاً للحصول على أقنعة واقية.