الحكومة الإسبانية تنوي تمديد الحجر الصحي والإغلاق لأسبوعين آخرين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أنّ بلاده ستمدد إجراءات الحجر الصحي (العزل) التي بدأت في 14 آذار/مارس (وتنتهي السبت المقبل)، لأسبوعين إضافيين بهدف الحدّ من تفشي مرض كوفيد-19 (فيروس كورونا)، وتمتد المدة الجديدة إلى غاية 26 نيسان/أبريل الحالي.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة، إن جلسة مجلس الوزراء سيطلب الثلاثاء المقبل للمرة الثانية، إذن مجلس النواب، لتمديد حال التأهب التي سمحت بفرض حجر صحي، يُعتبر من بين الأكثر شدةً في العالم. من جانبه قال رئيس أهم حزب معارض إنه سيدعم الحكومة، عندما تطلب التمديد يوم الثلاثاء.

وسجّلت إسبانيا، وهي ثاني أكثر دولة تضرراً في العالم بالفيروس بعد إيطاليا، 11744 حالة وفاة، و124736 إصابة بالفيروس، وأعلن عن شفاء 34219 حالة، وقد لوحظ في الأثناء أن نسق انتشار الوباء آخذ في التراجع في إسبانيا، ولكن المسؤولين يشيرون على أنهم في حاجة إلى مزيد من الوقت، حتى يتحسن الوضع الصحي.

وقد أغلقت خلال الحجر الصحي في البلاد جميع المصانع والمؤسسات، التي لا توفر خدمات أو منتوجات أساسيا، ولا يسمح للناس بمغادرة بيوتهم، إلا للتزود بالغذاء والأدوية.