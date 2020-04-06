شاهد: الصمت يخيم على شوارع مكة في ظل الحظر المفروض بسبب كورونا

لا تزال شوارع مدينة مكة خالية من المارة والمعتمرين والزوار في ظل الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتخذت المملكة العربية السعودية تدابير احترازية منذ فبراير/شباط كان أهمها إغلاق مدينتي مكة والمدينة للأجانب، وتعليق جميع الرحلات الجوية التجارية الداخلية والخارجية وفرض حظر التجول ليلاً في جميع أنحاء البلاد لمكافحة تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن أكثر من 2400 إصابة بالفيروس وأكثر من 30 حالة وفاة حتى الآن.

أ ف ب -

أ ف ب

وحث مسؤول سعودي، الأسبوع الماضي، أكثر من مليون مسلم يعتزمون أداء فريضة الحج تأجيل خططهم، دون أن تصدر المملكة إلغاءً رسمياً للحج حتى الآن.

وتستقبل السعودية سنوياً ما يصل إلى مليوني مسلم من أنحاء العالم، لتأدية فريضة الحج.