دار إيرميس الفرنسية تنعي المصممة التونسية العالمية ليلى منشاري

توفيت المصممة التونسية، ليلى منشاري، يوم السبت والمعروفة بتزيينها واجهات محلات "إيرميس"، وفق ما أعلنت الدار الفرنسية العريقة في بيان الأحد.

وكانت الفنانة التسعينية المولودة في تونس عام 1927 والتي أطلق عليها الكاتب ميشيل تورنييه "الملكة السحرية"، حتى العام 2013 المديرة الفنية لواجهات متاجر الدار في 24 ، شارع فوبورغ سانت أونوريه في باريس.

وقالت إيرميس إن منشاري "لم تتوقف أبدا عن إثارة فضول المارة واستغرابهم وإعجابهم، جاعلة من واجهات العرض مسارح مزدحمة ونوافذ مفتوحة".

ووفق صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، توفيت المصممة جراء إصابتها بكوفيد 19.

وليلى المؤيدة لحقوق المرأة، هي ابنة المحامي عبد الرحمن المنشاري وحبيبة بن جلاب المعروفة بمحاضراتها المتعلقة بتمكين المرأة في المجتمع.

وهذه الرسامة التي درست الفنون الجميلة في تونس وفي الكلية الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس، كانت عارضة أزياء لبعض الوقت في غي لاروش قبل انضمامها إلى فريق الديكور لآني بوميل في "إيرميس" العام 1961.

وفي عام 2017، قدم معرض أقيم في غران باليه أعمالها إلى الجمهور.