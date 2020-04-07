فيروس كورونا: مسنّةٌ ألمانية تهربُ من دار العجزة لرؤية ابنتها في عيد ميلادها

هربت معمرة ألمانية تبلغ 101 سنة من دار للعجزة في ألمانيا للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها إلا ان الشرطة أوقفتها في الشارع، على ما ذكرت السلطات.

وتمكنت المرأة المسنة من الهروب بعد ظهر الاثنين مستخدمة مخرج الطوارئ على ما ما ذكرت شرطة مدينة براونشفايغ في شمال البلاد في بيان.

ورصدت دورية للشرطة المرأة المسنة تائهة في الشارع وقد نفت أولا أن تكون تقيم في دار العجزة القريبة مؤكدة أنها تعيش مع ابنتها.

وقد نقلها عناصر الشرطة إلى منزل هذه الأخيرة، فكشفت لهم الابنة أن والدتها تقيم في دار العجزة منذ اسبوعين. واوضحت الشرطة "لكنها كانت مشتاقة جدا لابنتها".

وتمكنت المعمرة "من رؤية ابنتها وإن باقتضاب من سيارة الشرطة" على ما أوضحت السلطات قبل إعادتها إلى دار العجزة في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات لحماية كبار السن من تفشي فيروس كورونا.