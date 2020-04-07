شاهد: شوارع غلاسكو فارغة بسبب إجراءات العزل الصحي

تعيش مدينة غلاسكو كغيرها من مدن العالم فترة الحجز الصحي حيث بدت شوارعها شبه فارغة. ويمكن للجميع قراءة الشعار الذي اعتمدته المدينة الأكثر اكتظاظا في اسكتلندا حيث ظهر باللون الوردي "الناس يصنعون غلاسكو" على جوانب المباني وعلى اللافتات، وهو ما بمثل تناقضا صارخا مع شوارع المدينة الشبه خالية حيث لا يوجد احد باستثناء عدد قليل من راكبي الدراجات والعدائين في الشوارع.