شاهد: اختبار طبي يكشف عن كورونا في غضون دقائق

يعمل فريق طبي في مركز ديترويت الصحي على استخدام اختبار جديد يكتشف إصابة الشخص بفيروس كورونا خلال دقائق.

وبدأ فنيو المختبرات وطلاب الطب في جامعة واين ستيت في ديترويت بمباشرة الاختبار الجديد بعد حصوله على الموافقة الرسمية وبالفعل بدأت إجراءات فحص ضباط الشرطة وسائقي الحافلات وموظفي شركات مختلفة للتأكد من عدم إصابتهم بهدف العودة للعمل.

تستغرق عملية الاختبار حوالي 15 دقيقة، ويعمل الخبير على أخذ عينة من الأنف ثم يتم فحصها في الجهاز وتظهر النتائج الإيجابية في غضون خمس دقائق فيما يحتاج الجهاز حوالي 13 دقيقة لإظهار النتائج السلبية.