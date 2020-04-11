شاهد: زين الدين زيدان يتبرّع لموطنه الأصلي الجزائر بمساعدات ومعدات طبية

قدّم نجم كرة القدم السابق ومدرب نادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، مساعدات طبية لبلده الأصلي الجزائر، كي يدعم جهود الهيئات والمؤسسات الطبية التي تقف دون هوادة في مواجهة تفشي وباء كورونا في الجزائر.

وتمثّلت هذه المساعدات في أجهزة للتنفّس الإصطناعي، ومُعدّات طبية أخرى، كما كشف عنه والي ولاية بجاية، حيث وصلت تلك المساعدات.

وأرسل مدرب فريق ريال مدريد الإسباني مساعداته القيّمة إلى ولاية بجاية، عن طريق جمعيته الخيرية، التي يرأسها والده إسماعيل زيدان. الذي ولد بهذه المدينة عام 1935.

وستُوجّه هذه المُعدّات الطبية إلى المراكز الصحّية لِولاية بجاية، كما تحدثت عن ذلك وسائل اعلام محلية.