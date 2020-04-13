ماهو الأثر الحقيقي لفيروس كورونا على البيئة والتلوث وأيضا على تغير المناخ؟

يبدو أن العالم قد وصل إلى طريق مسدود، ما هو الأثر الحقيقي للحظر الكامل الذي فرضته السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد على البيئة والتلوث وأيضا على تغير المناخ.

في حلقة اليوم من "كليمايت ناو" كان لنا هذه المقابلات من خلال الفيديو، مع عدد من الخبراء والاختصاصين للاضطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذه التغييرات وما يحدث فعليا على كوكب الأرض.

‎تقول أوكسانا تاراسوفا رئيسة برنامج مراقبة الغلاف الجوي العالمي في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إنه "من المحتمل أن يكون تأثير توقف النشاط الاقتصادي على مستويات ثاني أكسيد الكربون على الغلاف الجوي، ضئيلا جدا".

بيانات برنامج "كوبرنيكوس"

‎تظهر أحدث البيانات الصادرة عن برنامج "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، أنه في أوروبا في شهر آذار/مارس، كان متوسط درجات الحرارة تقريبا أعلى بدرجتين من معدل 1981-2010.

يورونيوز

وأشارت إلى أن ‎الأرقام أكبر بكثير في أجزاء من أوكرانيا وفي روسيا. في أوكرانيا كانت درجات الحرارة مرتفعة عن المعدل العام المتوسط بـ 6 درجات في آذار، وفي روسيا أعلى بـ 8 درجات.

‎هذه المناطق أكثر جفافًا مما تتوقع. ويمكنك أيضا أن تلاحظ أن رطوبة التربة والرطوبة النسبية منخفضة في هذه الفترة من السنة.

يورونيوز Wilks, Jeremy

‎يعد شهر آذار الوقت المناسب لرؤية الجليد في القطب الشمالي حيث يكون الغطاء الجليدي البحري في أعلى مستوياته.

‎إذا نظرنا إلى الخريطة، يمكننا رؤية منطقة القطب الشمالي كاملة. هذه المناطق باللون الأحمر يكون فيها الجليد في هذه الحقبة من العام أقل مما تتوقعون. هنا حول سفالبارد، هناك جليد أكثر من المتوقع.

يورونيوز Wilks, Jeremy

‎بشكل عام، هناك انخفاض. ويمكننا أن نرى انحراف إلى الأسفل منذ العام 1979 ، ويمكنك أن ترى أن الجليد البحري أقل بنسبة 6 ٪ مما كان متوقع. على الرغم من وجود الكثير من الاختلافات هناك أيضًا.

يورونيوز Wilks, Jeremy

‎من الواضح، أن أوروبا وصلت إلى طريق مسدود. فالشوارع التي عادة ما تكون مكتظة بالسيارات باتت فارغة، خلال الإغلاقات المفروضة. ومن المؤكد أن يكون هذا الأمر في بعض النواحي جيد بالنسبة للبيئة.

هواء المدينة بات اليوم أنظف

تظهر صور ‎القمر الصناعي "سنتينيل P5"، الآن تراجع متوسط مستويات تلوث الهواء بثاني أكسيد النيتروجين في فرنسا وإيطاليا.

‎ إن هواء المدينة بات اليوم أنظف.

‎من جانبه، قال مدير خدمة مراقبة الغلاف الجوي فانسان هنري بوش، "لا أعتقد أنه يمكننا القول أن هناك اية أهمية لهذا الانخفاض على المدى الطويل. ومع ذلك، إن هذه التغييرات مفيدة على المدى القصير. بشكل عام، يؤثر مستوى تلوث الهواء على صحة القلب والرئة، لذا فإن تقليل تلوث الهواء في وقت انتشار فيروس كورونا لا يمكن أن يكون إلا بالأمر الجيد".

‎من الممكن أن يكون هناك فائدة أخرى من انخفاض تلوث الهواء. هناك احتمال أن فيروس كوفيد 19 يتنقل من خلال جزيئات التلوث، لا يوجد إجماع علمي حول هذا الأمر، إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى أنه من الممكن أن يكون هذا االأمر حقيقي.

‎من جهته اعتبر رئيس الجمعية الإيطالية للطب البيئى أليساندرو مياني، أن الجسيمات المعلقة، عندما تكون بكثافة معينة مع الكثير من الضباب الدخاني وعندما تكون نسبة تلوث الغلاف الجوي كبيرة جدا، يمكن اعتبارها وسيلة لتسريع انتشار الوباء.

‎وأضافت تاراسوفا أنه "إذا نظرنا إلى كيفية تشكيل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، فليس الانبعاثات السنوية بشكل خاص هي التي تتحكم بهذه المستويات، بل التراكم الكامل لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي منذ ما قبل العصر الصناعي والتي تشكل المستوى الحالي. لذا، من غير المرجح أن يكون لخفض الانبعاثات في عام معين تأثير على المستويات العالمية لثاني أكسيد الكربون".

تأثير كورونا على البيئة؟

بعض المواطنين العاملين من منازلهم يؤكدون أن لجائحة كورونا تأثير مباشر وكبير على الحياة الشخصية والعملية. إلا أن السؤال الأهم يبقى عن تأثير هذا الوباء القاتل على البيئة.

‎ولفت فانسان هنري بوش إلى أن "الدروس التي يمكننا الاستفادة منها، هي أنه يتوجب علينا وبعد أن نتخطى هذه الأزمة وعندما تصبح وراء ظهورنا أن نفكر مرة أخرى في مشكلة تلوث الهواء. لسوء الحظ أن تغير المناخ موجود وسيظل كذلك، ولن يتغير بفعل هذه الأزمة" .

‎وإحدى أبرز الأسئلة التي طرحت خلال هذه المدة كانت، "هل كورونا سيختفي بمجرد حلول فصل الصيف، إلا أن الإجابة على هذا السؤال لا تزال غير واضحة، وليس لدينا معلومات كافية بعد، إضافة إلى أن هناك العديد من المتغيرات، بما في ذلك كيف يجب أن نتصرف".