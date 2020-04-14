مسلحون يقتحمون ناقلة نفط ترفع علم هونغ كونغ في عرض المياه الإيرانية بخليج هرمز (أسوشياتد برس)

أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مصادر مطلعة أن مسلحين اقتحوا ناقلة نفط ترفع علم هونغ كونغ قبالة السواحل الإيرانية بخليج هرمز في ظل ارتفاع حدة التوتر بين طهران واشنطن بحسب تقرير لمنظمة بريطانية ومؤسسة استخباراتية خاصة صدر الثلاثاء.

ولم يتم تأكيد الحادثة لا من قبل قيادة الأسطول الأمريكي الخامس الرابض قبالة سواحل البحرين ولا من قبل المسؤولين الإيرانيين. لكن شركة استخباراتية مختصة في مجال الأمن البحري كانت قد حذرت في الأيام الماضية من نشاطات مشبوهة في مضيق هرمز الذي يمر منه خمس شحنات النفط العالمي. خصوصا وأن ناقلات نفط أخرى كانت استهدفت في الماضي في أوج التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت منظمة المملكة المتحدة للتجارة البحرية قد أصدرت إنذاراً الثلاثاء بأن الناقلة قد اقتحمها رجال مسلحون بينما كانت راسية قبالة السواحل الإيرانية في مضيق هرمز.