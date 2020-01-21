بعد ضغوط أمريكية.. كوريا الجنوبية ترسل جنودا ومدمرة بحرية إلى مضيق هرمز

مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطاً على كوريا الجنوبية ما دفعها لإرسال مدمرة من سلاح بحريتها و300 جندي إلى مضيق هرمز حسب إعلان سيول، وذلك في ظل التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنها قررت أن "توسّع مؤقتا" منطقة انتشار قواتها العسكرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، لتشمل الخليج العربي وخليج عمان اللذين يربط بينهما مضيق هرمز، وأكدت سيول أن مهمتها لن تكون جزءاً من المهمة البحرية الأمريكية.

واتهمت إيران بالوقوف وراء سلسلة هجمات على سفن شحن في مضيق هرمز المعبر الاستراتيجي لتجارة النفط في العالم.

وواجهت سيول معضلة بعد الطلب الأمريكي إذ أنها أقامت علاقات دبلوماسية مع طهران منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، وكانت إيران حتى العام الماضي أحد المصادر الرئيسية لموادرها النفطية.

ويربط تحالف أمني بين سيول وواشنطن. لكن العلاقات بينهما شهدت توترا بعدما طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الجنوبية بدفع مليارات الدولارات كلفة وجود 28 ألفا و500 جندي أمريكي متمركزين في البلاد لحمايتها من جارتها الشمالية التي تمتلك سلاحا نوويا.

ودعا السفير الأمريكي في سيول هاري هاريس الأسبوع الماضي سيول للانضمام إلى المهمة البحرية التي تقودها واشنطن قائلاً إن كوريا الجنوبية بين أكثر الدول التي تحتاج للانضمام نظراً إلى أنها "تحصل على سبعين بالمئة من إمداداتها النفطية من الشرق الأوسط".