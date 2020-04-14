أحضنوا الشجر بدل البشر.. نصيحة آيسلندا في زمن المعاناة بسبب كورونا

الحاجة أم "الاختراع"..

تسعى إدارة الغابات في آيسلندا الإقناع المواطنين باللجوء إلى احتضان الأشجار للتعويض عن غياب التفاعل الجسدي بين الناس خلال التباعد الاجتماعي المتبع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقول ثور ثورفينسون، وهو حارس بغابة في شرق أيسلندا، "إن احتضان الأشجار يمد الإنسان بسعادة تغمر الإنسان من رأسه حتى أخمص قدميه".

ويضيف: "يعطيك (أي احتضان الأشجار) شعوراً بالراحة يجعلك مستعداً ليوم جديد وتحديات جديدة".

وعن الطريقة، يقول ثورفينسون: "أميل بخدي نحو الشجرة فأشعر بالدفء والجداول من الشجرة إلى داخلي".

وينصح كلَّ شخص باحتضان شجرة لمدة خمس دقائق يومياً مع التأكيد على احتضان كل شخص لشجرة منفصلة حتى لا تنتشر عدوى الفيروس عن طريق الأشجار.

وكانت آيسلندا قد سجلت 8 حالات وفاة جراء الفيروس فيما بلغ عدد الإصابات 1,720.