في أستراليا.. خرق قوانين الحجر الصحي لرؤية حبيبته فكان السجن في انتظاره

بعد مخالفته تدابير الإغلاق المفروضة في أستراليا للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، والتسلل بشكل متكرر لزيارة صديقته خلال فترة الحجر الصحي حكم يوم أمس الثلاثاء على مواطن أسترالي بالسجن لمدة شهر، ليصبح أول شخص تطبق عليه هذه العقوبة في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن شرطة غرب أستراليا، أن جوناثان ديفيد البالغ من العمر 35 عاما، أوقف في وقت سابق من هذا الشهر بعد خرقه الحجر الإلزامي في فندق في بيرث.

وأوردت قناة "سيفن نيوز"، أن ديفيد قال خلال محاكمته في بيرث الثلاثاء إنه انتهك التدابير أولا للحصول على طعام لكن بعد ساعات، خالف قواعد الحجر الصحي مرة جديدة لأنه اشتاق إلى صديقته.

وأوضحت الشرطة أن ديفيد هرب من مخرج للطوارئ مما سمح له بتجنب رؤيته من جانب موظفي الفندق مرات عدة، لكن في النهاية ألقي القبض عليه استنادا إلى كاميرات المراقبة.

وبموجب التدابير التي تهدف إلى كبح انتشار الفيروس القاتل، كان على ديفيد أن يعزل نفسه لمدة 14 يوما بعد وصوله إلى بيرث من ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) في 28 آذار/مارس.

ولو بقي في غرفته في الفندق، كانت مدة حجره ستنتهي يوم الإثنين لكنه الآن سيمضي شهرا في السجن وقد حُكم عليه بغرامة تزيد عن ألفي دولار أسترالي (1280 دولارا أمريكيا).