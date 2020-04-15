احتفالات محدودة بذكرى مولد مؤسس كوريا الشمالية بسبب كورونا

باحتفالات محدودة وفي ظل التدابير المشددة التي فرضتها السلطات لمكافحة انتشار جائحة "كوفيد_19"، أحيت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء ذكرى مولد مؤسسها كيم إيل سونغ. واقتصرت هذه الاحتفالات على وضع المواطنين وضع الزهور أمام نصبه في بيونغ يانغ.

وولد جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون قبل 108 سنوات ويشكل تاريخ 15 نيسان/إبريل أهم مناسبة على الجدول الزمني السياسي سنويا في كوريا الشمالية حيث يعرف باسم "يوم الشمس".

لكن بيونغ يانغ فرضت قيودا مشددة لوقف الوباء الذي اجتاح العالم منذ ظهوره في الصين المجاورة في أواخر كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان، وأغلقت حدودها وفرضت حجرا صحيا لفترة على آلاف المواطنين ومئات الأجانب وتؤكد أنها لم تسجل أي إصابة.

ووصل سكان من بيونغ يانغ يرتدون الأقنعة الواقية إلى تلة مانسو حيث يقع نصبان برونزيان لكيم وابنه الذي خلفه كيم جونغ إيل يطلان على العاصمة، لوضع الزهور.

إلا أنهم قدموا بمجموعات أصغر من العادة مقارنة مع السنوات الماضية حين كان يأتي المئات من عمال أو جنود لإلقاء التحية.

الرئيس العظيم سيبقى معنا إلى الأبد

وكتب على أحد أكاليل الزهر التي وضعت أمام النصب "الرئيس العظيم كيم ايل سونغ سيبقى معنا إلى الأبد".

وفي الأيام العادية وفي مثل هذا اليوم، كانت مئات باقات الورود تكون قد وضعت أمام النصب بحلول الظهر، لكن هذه السنة كان عددها أقل بشكل واضح.

وفي بعض الأحيان كانت كوريا الشمالية تنظم احتفالات ضخمة تشمل عروضا عسكرية كما حصل في 2012 و2017 حين عرضت البلاد ترسانتها للعالم.

والثلاثاء أفادت سيول أن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ كروز نحو البحر في ما أعتبره محللون عرض قوة.

لكن بشكل غير معتاد لم تورد وسائل الإعلام الرسمية أية أنباء عن عملية الإطلاق هذه.

وألغت كوريا الشمالية هذه السنة عدة مناسبات بينها ماراتون بيونغ يانغ الذي يعتبر عادة أكبر مصدر عائدات سياحية.

والجثمان المحنط لكيم ايل سونغ الذي توفي عام 1994 مسجى في غرفة في قصر الشمس كومسوسان بضواحي بيونغ يانغ.