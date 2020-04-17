وزيرة الدفاع الفرنسية تنفي المزاعم عن "مخطط صيني" لإضعاف الجيش الفرنسي

رفضت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم، الجمعة، المزاعم التي تقول إن الصين "نشرت فيروس كورونا الجديد للقضاء على القدرة العملياتية للجيش الفرنسي".

وكانت تلك المزاعم ظهرت في الفضاء الافتراضي بعد الكشف عن مئات الإصابات على متن حاملة الطائرات (النفاثة) الفرنسية الوحيدة شارل ديغول. وكانت تلك المزاعم من دون أدلّة.

وخلال جلسة استماع أجريت في البرلمان (الجمعية الوطنية) اليوم قالت بارلي إن "هناك أموراً حدثت في الصين ونحن لا نعرف شيئاً عنها" ولكنها أصرت أن "قدرات الجيش الفرنسي لم تضعف".

وأشارت بارلي إلى أن القوات العسكرية الفرنسية تتابع عملية ضمان أمن الأراضي الفرنسي، بحراً وبراً وجواً".

وكانت البحرية الفرنسية فتحت تحقيقاً في إصابة 1081 من عناصر البحرية العاملين على متن حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) بكوفيد-19، على أن تصدر لاحقاً.

وتملك فرنسا أربعة حاملات طائرات، ثلاثة منها مخصصة للمروحيات، وواحدة فقط للطائرات النفاثة وهي شارل ديغول.