شاهد: 50 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الجمعة أن 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ومن بينهم ثلاثة بحارة تم إجلاؤهم "كتدبير وقائي".

وأوضحت الوزارة أن ثلاثة بحارة جرى إجلاؤهم "كتدبير وقائي"، إلى مستشفى عسكري في تولون بجنوب فرنسا، حيث يوجد الميناء الأساسي لحاملة الطائرات.

وقالت الوزارة في بيان: "نتائج 66 فحصا أثبتت وجود 50 إصابة بكوفيد-19 على متن شارل ديغول"، وذلك بعد 24 ساعة على إعلان الاشتباه بإصابات.

وأوضح البيان أنه "لم يلحظ أي تفاقم في الوقت الراهن للحالة الصحية للبحارة المتواجدين" على متنها.

وأعلنت وزارة الجيوش الفرنسية يوم الأربعاء أن حاملة الطائرات الفرنسية سيتم إعادتها إلى الوطن بعد أن كانت في المحيط الأطلسي وبعد أن ظهرت على بعض أفراد الطاقم أعراض الفيروس.

حاملة الطائرات يمكنها نقل حوالي 2000 بحارا ، تستعد الآن للعودة إلى البحر الأبيض المتوسط، بحسب البيان الذي أضاف:

" كان من المقرر عودتها في 23 أبريل".

ولم تعرف بعد كيفية انتقال العدوى إلى حاملة الطائرات التي تبحر في المحيط الأطلسي، خصوصا أنها لم تكن على تواصل مع أي طرف خارجي منذ منتصف الشهر الماضي.

وأصبحت الحاملة شارل ديغول ثاني حاملة طائرات تسجل إصابات بالوباء، بعدما أعلنت واشنطن عن تفشي الوباء على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت الأميركية في المحيط الهادي.

حيث استقال وزير البحرية الأمريكي بالإنابة، توماس مودلي الأسبوع الماضي، بعد سوء التعامل تجاه تفشي فيروس كورونا وسط حاملة الطائرات يو اس اس تيودور روزفلت.