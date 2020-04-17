كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعاً في عدد المصابين بكورونا للمرة الثانية

تشهد كوريا الجنوبية تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين للمرة الثانية بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته إحدى الخبيرات الحكومييات لوكالة أسوشييتد برس الأميركية.

وتقول جيونغ أون-كيونغ، وهي مديرة مراكز مراقبة الأمراض والوقاية في البلاد، إن احتمال أن ينقل هؤلاء المصابون، مجدداً، الفيروس لآخرين، ضئيل جداً ولكنه ليس معدوماً.

في التفاصيل، تشير المسؤولة إلى تسجيل 163 إصابة جديدة لدى أشخاص أصيبوا سابقاً بفيروس كورونا، وسُجّلوا لاحقاً "كأفراد متعافين". هؤلاء جزء صغير من نحو 8 آلاف حالة تعافي سجلتها سول.

وتضيف أون-كيونغ أن اكتشاف الإصابة حدث بعد نحو 13.5 أيام بالمعدّل رغم أن إحدى الإصابات اكتشفت بعد 35 يوماً من خروج المريض (السابق) من المستشفى حيث خضع للعناية.

وتشير المسؤولة إلى أن المصابين للمرة الثانية ليسوا في حالة حرجة مع أن 60 بينهم يعانون من أعراض متوسطة.

وتتابع السلطات نحو 300 شخص احتكوا بالمصابين الجدد ولكن لم تسجل أية إصابة بينهم حتى الآن، وهذا تحديداً ما دفع المديرة إلى التحدث عن احتمال ضئيل للعدوى.