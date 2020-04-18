العثور على جثث 44 سجينا من جماعو بوكوحرام في زنزانتهم في تشاد

أعلن المدعي العام التشادي مساء السبت أنه تم العثور صباح الخميس على جثث 44 سجينا من جماعة بوكو حرام في زنزانتهم بالعاصمة نجامينا، كانوا اعتقلوا اخيرا خلال عملية للجيش. وقال المدعي العام يوسف توم للتلفزيون الحكومي "صباح الخميس، أعلمنا السجانون أنهم وجدوا جثث 44 سجينا في زنزانتهم". وأضاف أن هؤلاء ضمن "58 عنصرا من بوكو حرام اعتقلوا" خلال العملية الأخيرة للجيش ضد الجماعة المسلحة في منطقة بحيرة تشاد.

وأطلق الجيش التشادي عملية باسم "غضب بوما" في 31 آذار/مارس، أعلن انتهاءها يوم 8 نيسان/ابريل. وأكد الجيش حينها قتل ألف مسلح مقابل خسارة 52 عنصراً.

وأطلق الرئيس إدريس ديبي العملية ردا على هجوم دام على قوات بلاده يوم 23 آذار/مارس في شبه جزيرة بوما، أدى إلى مقتل نحو 100 عسكري خلال 24 ساعة، ما يمثل أكبر خسارة في تاريخ الجيش التشادي.