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وباء كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

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بقلم:  يورونيوز
AP Week in Pictures Europe and Africa
AP Week in Pictures Europe and Africa   -   حقوق النشر  Domenico Stinellis/Associated Press
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أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 164016 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد حتى الساعة 19,00 ت غ. وشُخّصت أكثر من مليونين و363210 إصابات رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزءا من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى.