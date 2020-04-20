خام غرب تكساس الوسيط يهبط لأدنى مستوى منذ 1986 مسجلا 10.34 دولارات للبرميل

واصل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط هبوطه اليوم الإثنين ليبلغ 10.34 دولارات، وهو مستوى غير مسبوق منذ العام 1986، مع اقتراب منشآت التخزين من بلوغ كامل طاقتها الاستيعابية إثر انهيار الطلب العالمي جرّاء تفشي كوفيد-19.

وقرابة الساعة 15.00 ت غ، انحدر سعر برميل غرب تكساس الوسيط تسليم أيار/مايو بنحو 40.78 بالمئة ليبلغ 10.82 دولارات بعد عشر دقائق من هبوطه إلى 10.34 دولارات.

وبعد جلسة تداول عاصفة، تدهور سعر برميل النفط تسليم أيار/مايو المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص من الخام.

ونظرا إلى انقضاء مهلة عقود أيار/مايو الثلاثاء، على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن. لكن مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل خلال الأسابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للناس للعثور على مشترين ما تسبب ببلوغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 37,63 دولارا تحت الصفر مع انتهاء التعاملات.