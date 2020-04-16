أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عاما

تسجل أسعار النفط ارتفاعا في المبادلات في آىسيا الخميس غداة تراجع برميل خام تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ شباط/فبراير 2002 على أثر توقعات بتراجع كبير في الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبلغ سعر برميل نفط تكساس الوسيط تسليم أيار/مايو تراجع على أقل من عتبة العشرين دولارا الأربعاء. إلا أنه ارتفع إلى 20.3 دولارا في آسيا صباح الخميس، بزيادة نسبتها 2.16 بالمئة.

أما سعر برميل برنت نفط بحر الشمال، تسليم حزيران/يونيو، فقد ارتفع 2.35 بالمئة إلى 28.34 دولارا حوالى الساعة 03.05 ت غ.

وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت الأربعاء انهيار الطلب العالمي على النفط بمقدار 9.3 ملايين برميل يومياً هذا العام، بسبب الشلل الاقتصادي الدولي الناجم عن تفشي فيروس كورونا الجديد.

واعتبرت الوكالة في تقريرها الشهري، أن هذا الانهيار "التاريخي" سيعيد الاستهلاك العالمي للنفط إلى المستوى الذي كان عليه عام 2012، وهو حوالى 90.6 مليون برميل في اليوم.

وعزت الوكالة ومقرّها باريس، سبب هذا الانهيار إلى تزايد إجراءات العزل وقطاع النقل المتوقف في العالم.

وانهارت أسعار النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة وباء كوفيد-19 وحرب الأسعار التي اندلعت بين السعودية وروسيا. وتوصّلت الدول الكبرى المصدّرة للنفط إلى اتفاق الجمعة.

وقال ستيفن إينيس المسؤول عن استراتيجية الأسواق العالمية في مجموعة "أكسيكورب" إن أسعار النفط وجدت دعما في مبادلات آسيا بفضل "تضافر أكبر خفض للإنتاج في أوبك (دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وشركاؤها) مع رد أكثر حزما من الدول المنتجة لمجموعة العشرين لتجنب انهيارا أكبر للخام".