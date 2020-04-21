كيف يستعد المسلمون لشهر رمضان وسط تعليق الصلوات في المساجد ومنع موائد الإفطار العامة؟

خلال شهر رمضان من كل عام تضع إدارة مسجد النور بمدينة بهتيم وهي إحدى محافظات القليوبية بمصر،طاولات على ممر الشارع عليها أطباق من الطعام تقدم مجانا لإفطار الصائمين من المحتاجين.

الاستعدادات لرمضان في مصر

لكن مع إجراءات الإغلاق التي تعرفها مصر هذه الأيام فلن يكون الأمر ممكنا وبخاصة أن السلطات حظرت التجمعات في الأماكن العامة وفي المساجد على وجه الخصوص كما أن المسجد ذاته أغلقت أبوابه كإجراء احترازي في إطار مكافحة الدولة لكوفيد 19.

القيمون على المبادرة حيث ينضوي بعضهم تحت جمعيات خيرية قرروا استخدام الأموال التي كان من المفروض أن تخصص لتمويل موائد رمضان الخيرية لشراء الطعام وتوزيعه مجانا على المحتاجين. يقول الشيخ عبد الرحمن مؤذن المسجد في منطقة بهتيم "نأمل أن يخفف ما يقدم من وجبات جاهزة من معاناة المحتاجين ".

يعتبر شهر رمضان لدى الأمة الإسلامية شهر العبادة والغفران ووسيلة للإكثار من الطاعات و فعل الخير كما أنه مناسبة لأن تلتقي جموع الناس في البيوت أو في المطاعم والمقاهي لتناول وجبات الإفطار .

ففي بعض البلدان ، تكتظ المقاهي بالمرتادين و تنتشر الفعاليات الثقافية عبر البلاد كما يفضل كثيرون الذهاب إلى صلاة التراويح كما يقوم كثيرون بالأعمال الخيرية لمساعدة ذوي الحاجة.

في زمن إجراءات كورونا التي تلزم الناس بالتباعد الاجتماعي يجد كثير من المسلمين أنفسهم معزولين وأحيانا يبقون داخل بيوتهم بسبب إغلاق السلطات للمساجد وحظر صلاة التراويح لمنع الاكتظاظ . وقد طلبت كثير من الهيئات الإسلامية من المسلمين ضرورة إقامة الصلوات في المنازل بدلا من المساجد.

الاستعدادات لرمضان في لبنان

وفي مصر أعلن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

وفي لبنان أصدرت الحكومة قرارا بتقليص فترة حظر التجول فى البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، وتضمن القرار منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا.

الاستعدادات لرمضان في سوريا

كما حظرت بعض الدول السفر ما بين المدن داخل بلدانها في حين أعلنت وزارة الداخلية السورية،حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت كل أسبوع من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة السادسة .

الاستعدادات لرمضان في ماليزيا

في ماليزيا ، قال محمد فاضل إنه قرر القيام بأعمال تطوعية في سوق رمضان حيث يقوم هو والبائعون الآخرون بتوزيع الأطعمة والمشروبات في الأسواق المفتوحة المزدحمة بالمارة.. لكنه أعرب عن أمله في أن يتم تخفيف إغلاق البلاد حتى يتمكن من إعادة ابنته البالغة من العمر 7 سنوات إلى المنزل حيث تسكن مع والدتها على بعد ساعة واحدة بالسيارة من مقر إقامته. قال: "أتمنى أن نكون مجتمعين مع أفراد العائلة خلال شهر رمضان".

الاستعدادات لرمضان في إندونيسيا

في إندونيسيا ، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان ، منعت الحكومة ملايين الموظفين الحكوميين والجنود والشرطة من السفر إلى ذويهم خلال عيد الفطر. قال رشيد مارديانسياه ، موظف حكومي في جاكرتا: "الخوف من الإصابة بالفيروس منعني من الاحتفال بعيد الفطر مع والديّ".

في كشمير ، المنطقة ذات الأغلبية المسلمة يقوم متطوعون يرتدون أقنعة وقفازات بتقديم أكياس الأرز والدقيق والعدس والمواد الغذائية الأخرى خلال رمضان على لفائدة المحتاجين في مدينة سرينيجار. وهم يحاولون القيام بذلك بهدوء ودون الكشف عم هوياتهم فيضعون الطعام والمواد الغذائية أمام بيوت المحتاجين حتى لا يعلم المستفيدون من أنهم تلقوا مساعدة ومنعا للإحراج أيضا. قال الطيب سوسي ، الواعظ الإسلامي الشهير في إذاعة آر آف أم وهي محطة إذاعية خاصة في العاصمة السنغالية داكار "إن كانت الحكومة تتخذ إجراءات الإغلاق التام فإن عليها ان تقدم يد المساعدة إلى الفقراء أيضا" مضيفا "التضامن يجب أن يكون في محله. هذا ما فعله النبي محمد في زمن الحرب. كوفيد 19 هو تماما مثل الحرب".

الاستعدادات لرمضان في قطاع غزة

في قطاع غزة ، تتلقى جمعية السلام الخيرية عادة تبرعات من تركيا وماليزيا والأردن وأماكن أخرى من العالم لدعم مشاريع الإغاثة فيشهر رمضان في العام الماضي ، تمكنت جمعية السلام الخيرية من توزيع 11000 صندوق يحتوي مواد غذائية وملابس للأطفال. ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي (منذ 13 عاما) ومصري حيث يجد أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 2 مليون نسمة أنفسهم يعيشون تحت خط الفقر.

الاستعدادات لرمضان في باكستان

في باكستان أعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر ، فتح المساجد في البلاد خلال شهر رمضان، رغم ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى نحو لا يقل عن 8 آلاف. وجاء القرار رضوخا لضغوطات رافضة لإغلاق المساجد خلال رمضان، خاصة من علماء الدين. كما أفتى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مفتي عام السعودية، بإقامة "صلاة التراويح و"العيد" في البيوت، إذا استمر وباء فيروس كورونا المستجد".

الاستعدادات لرمضان في العراق

في رمضان للمسلسلات الكوميدية والدرامية نصيب أيضا حيث ستكون حاضرة وقد عمل المنتجون على تكثيف أعمالهم من أجل بثها على الشاشة خلال شهر رمضان.أما في العراق فقد أعلن رئيس لجنه المحيبس في العراق، جاسم الاسود، تأجيل انطلاق بطولة ’’المحيبس’’ في العراق نظراً للظروف الصحية ومنعا للتجمعات واحتراما لإجراءات التباعد الاجتماعي .و”المحيبس” لعبة شعبية تراثية تلعب في شهر رمضان، وهي لعبة عراقية مشهورة جداً وتعتمد على الفراسة. وكلمة “محيبس” هي تصغير لكلمة محبس التي تعني الخاتم الذي يتم البحث عنه من خلال اللعبة.