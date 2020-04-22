منظمة العفو الدولية تحذر الدوري الانكليزي من مخطط سعودي

حذرت منظمة العفو الدولية، سلطات الدوري الإنكليزي الممتازة لكرة القدم من مغبة الموافقة على شراء صندوق استثمار سعودي لنادي نيوكاسل يونايتد الانكليزي.

وبحسب تقارير ذكرتها الصحف البريطانية الثلاثاء، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، المدعوم من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، دفع مبلغا مقدما لا يمكن استرداده بلغ 17 مليون جنيه استرليني (5ر19 مليون يورو) إلى مالك نادي نيوكاسل مايك اشلي في إطار صفقة ستبلغ قيمتها 300 مليون جنيه (345 مليون يورو).

ويتعين على سلطات الدوري الإنكليزي الممتاز، أن تدرس ما إذا كان الجهة الشارية الجديدة تلبي المعايير التي تتبعها البطولة.

وبعثت كايت ألن، مديرة منظمة العفو الدولية، برسالة إلى رئيس الدوري الانكليزي الممتاز ريتشارد ماسترز تحذره من خسارة سمعة منظمته في حال الموافقة على عملية البيع.

وجاء في الرسالة "طالما بأن الأسئلة (المتعلقة بحقوق الإنسان في السعودية) لم تحل، فإن الدوري الانكليزي الممتاز، يغامر بخسارة سمعته من قبل هؤلاء الساعين إلى استخدام بريقه للتغطية على تصرفاتهم غير الأخلاقية".

وأضافت: "جميع المؤسسات يجب أن تحمي نفسها ضد أي روابط محتملة في ما يتعلق بخرق قوانين حقوق الإنسان، والدوري الانكليزي ليس مختلفا".

وتابعت "انها أكثر من مجرد عملية مالية، إنها مسألة سمعة تتعلق بهيبة الدوري الانكليزي وشغف قاعدة أنصار نيوكاسل".

وتأتي خطة شراء نيوكاسل، في ظل استثمارات سعودية متزايدة في مجال الرياضة، والتي تندرج في إطار "رؤية 2030" للمملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

واستضافت السعودية في الأشهر الماضية، سلسلة من الأحداث الرياضية مثل منافسات كأس السوبر الإيطالية والإسبانية في كرة القدم، إضافة إلى رالي دكار الصحراوي في مطلع العام الحالي.

بيد أن منظمة العفو تعتبر بأن ما تقوم به السعودية في مجال الرياضة هو لتحويل الأنظار عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والمرأة.