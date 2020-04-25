البابا فرانسيس يوجه نداءّ خاصاً للصلاة من أجل العاملين بدور الجنازات

وجه البابا فرانسيس اليوم السبت نداءّ خاصاً للصلاة من أجل العاملين بدور الجنازات خلال انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وخص البابا العمال بالذكر خلال قداس السبت الذي أقامه من محل إقامته بفندق مدينة الفاتيكان.

وقال: ما يفعلونه حزين وثقيل جداً (على النفس). إنهم حقاً يشعرون بألم هذا الوباء عن قرب شديد جدا".

ويواجه عمال دور الجنازة حزن العائلات التي تفقد أعضائها نتيجة للإصابة بكوفيد-19 في وقت تمنع فيه بعض الدول مثل إيطاليا إقامة جنازات عامة لضحايا الفيروس كإجراء وقائي مما يستبدل الأهل والأصدقاء بعمال دور الجنازة خلال لحظات السلوان تلك.

وخص البابا سابقاً البعض بالذكر مثل الأطباء والعاملين بالتمريض ومتاجر الأغذية ووسائل المواصلات وقال إنهم يقومون بعمل بطولي خلال أزمة جائحة كورونا.

ويمنع الفاتيكان الزوار من دخول متاحفه ومناسباته الدينيه كالصلوات كجزء من الإغلاق المفروض للحد من انتشار الفيروس وذلك بعد تسجيل تسع حالات إصابة به.