شاهد: مدرب يقدم دروسا في اللياقة البدنية لجيرانه خلال فترة الحجر الصحي في فرنسا

يقوم المدرب إسماعيل شاوي بتقديم دروس في اللياقة البدنية ثلاث مرات أسبوعيا لسكان حي "ليبيرتي" في منطقة سورين بالضاحية الباريسية. وتأتي مبادرة إسماعيل شاوي في إطار مكافحة الملل الذي فرضه الحجر الصحي الذي اعتمدته السلطات الفرنسية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وبالتالي تخفيف التوتر الذي يعيشه الملايين منذ منصف مارس-آذار الماضي. وسمحت المبادرة للجيران بممارسة الرياضة من على شرفات منازلهم.
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