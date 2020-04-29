وفاة الممثل الهندي الشهير عرفان خان "مفتش الشرطة في المليونير المتشرد" عن عمر 54 عاما

ودع عالم الفن السابع نجم السينما الهندية لبوليود والسينما البريطانية والأمريكية عرفان خان، الذي توفي أمس الثلاثاء في أحد مستشفيات مومباي، عن عمر ناهز 54 سنة، وذلك جراء إصابته بمرض في القولون.

وكان خان تحدث قبل ثلاث سنوات (آذار/مارس 2018) عن إصابته بورم الغدد الصماء، واستطاع بعد علاج مكثف إكمال فيلمه الأخير "أنغريزي ميديوم"، والذي تأجل عرضه بسبب جائحة كوفيد-19.

ولد عرفان خان في جيبور سنة 1966، ودرس في مدرسة للفن المسرحي، بعد أن فشل كلاعب كريكت. وبدأ خان حياته المهنية في الثمانينات بالمشاركة في فيلم: "سلام بومباي" من إخراج ميرا نير، وفي سنوات 2000 خطف الأنظار من خلال أداءه في فيلم "وريور" للبريطاني آصف كباديا، واستطاع الفيلم المقتبس من التراث الياباني أن يفوز بجائزة بافتا كأحسن فيلم بريطاني.

وارتقى خان سنة 2008 إلى سلم العالمية، من خلال تقمص دور مفتش الشرطة في شريط "سلامدوغ مليونير"، للمخرج داني بويل الذي حصل على جوائز عدة. واستمرت حياة الراحل الفنية في أعمال ضخمة، مثل "اميزينغ سبايدرمان" (2012) و"جوراسيك بارك" (2015) و"إنفرنو" (2016).