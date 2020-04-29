قطر ترسل مساعدات طبية للجزائر ورواندا وإيران لمواجهة كورونا

أعلنت قطر يوم أمس الثلاثاء أنها أرسلت حزمة مساعدات طبية عاجلة إلى الجزائر ورواندا لدعم جهودهما في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية أعلنت يوم أمس عن ارتفاع عدد اصابات بفيروس كورونا إلى 3649 حالة مؤكدة، وعدد الوفيات إلى 437 وفاة.

وكانت قطر قدمت منذ أزمة كورونا، مساعدات طبية لدول شملت إيران وفلسطين والصين وإيطاليا ولبنان وغزة وتونس ونيبال إضافة لرواندا والجزائر، وفقاً للمصدر القطري.

وأضافت وكالة الأنباء القطرية أن قطر أرسلت أمس أيضاً شحنة رابعة من المساعدات الطبية إلى إيران بحجم 16 طنا، لدعمها في جهود مكافحة كورونا.

يذكر أنه وفقا لإحصاءات وزارة الصحة الإيرانية، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 5806، وبلغت حالات الإصابة 91 ألفا و472 إصابة منذ تفشي الوباء في إيران.