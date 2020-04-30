بوريس جونسون يؤكد أن المملكة المتحدة "تخطت ذروة" وباء كوفيد-19

في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المملكة المتحدة ثاني بلد أكثر تضررا بفيروس كورونا الجديد في أوروبا مع 26711 وفاة "تخطت ذروة" تفشي الوباء الذي بدا يتراجع.

وقال جونسون خلال المؤتمر الصحافي اليومي للحكومة الذي عقد في أجواء مشحونة "لقد تخطينا ذروة" تفشي الوباء مضيفا "نحن نتجه نزولاً".

ومنذ بدء تفشي الوباء القاتل في بريطانيا انهالت الاتهامات التي طالت جونسون، واتهمته بالتأخر في اتخاذ قرار فرض تدابير العزل، التي طبقت اعتبارا من 23 آذار/مارس، وبات يخضع لضغوط ليكشف كيف ومتى ستخرج البلاد من العزل. لكنه يظهر حذرا حيال هذا الأمر.

وقارن جونسون الوضع الحالي بالمرور "في نفق ضخم تحت جبال الألب"، قائلا "بات في إمكاننا رؤية الضوء والسهول أمامنا".

وأضاف "من الأساسي بالتالي ألا نفقد السيطرة ونتجه بقوة نحو جبل ثان أعلى" ملمحا إلى ارتفاع محتمل للإصابات.

ووعد جونسون بكشف "خارطة طريق" الأسبوع المقبل ليشرح كيف تنوي الحكومة انعاش الاقتصاد وإعادة فتح المدارس والسماح بعودة البريطانيين إلى عملهم.