وباء كورونا: الولايات المتحدة الأولى عالميا بعدد الإصابات والوفيات.. وترامب يقول: الفيروس سيرحل

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة أكثر من 2500 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تزيد قليلاً عن تلك المسجّلة مساء الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء بالولايات المتحدة إلى 60.853 وفاة. والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، رُبع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم وثلث الإصابات موجود في أمريكا. ومساء الأربعاء قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "إنّ فيروس كورونا المستجدّ "سيرحل". وأكّد ترامب أن الفيروس "سيذهب. سيغادر، سيختفي، سيتم القضاء عليه"، من دون أن يوضح متى وكيف". وقد تجاوز عدد المتعافين عتبة مليون شخص في العالم من أصل أكثر من ثلاثة ملايين ومئتي ألف مصاب.