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مصر

شاهد: مصري ينقل عروض الأسود من السيرك إلى منزله خلال حجر كورونا

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: مصري ينقل عروض الأسود من السيرك إلى منزله خلال حجر كورونا
حقوق النشر  AP Photo/Nariman El-Mofty
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قام مروض مصري للأسود بنقل العرض الخاص به من السيرك إلى منزله وسط الحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أشرف الحلو، الذي ينحدر من عائلة تروض الأسود وتنظر عروضها منذ القرن التاسع عشر، أحضر اللبؤة جيمانا إلى منزله بعد نقل أسود السيرك إلى حديقة خاصة إبان الإغلاق خلال الحظر.

وبدلاً من الدعائم الكبيرة المستخدمة بعروض الأسود في السيرك، يستخدم أشرف الكراسي والطاولات لعرض جيمانا المنزلي.

ويحث أشرف الناس على التزام منازلهم خلال الحظر المفروض بسبب كوفيد-19 ويقول إن الضجر الذي تملكه خلال البقاء بمنزله دفعه للتفكير في إقامة عروض جيمانا داخل شقته.

وتبلغ جيمانا من العمر أربع سنوات ونصف ويقول أشرف إنها تتصف بالذكاء الحاد.