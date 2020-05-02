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جنوب السودان

أكثر من 40 ألف إصابة بكورونا في 53 من أصل 54 دولة إفريقية

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بقلم:  يورونيوز مع وكالات
Virus Outbreak South Africa
Virus Outbreak South Africa   -   حقوق النشر  Themba Hadebe/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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تمّ تسجيل أكثر من 40 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا حسب ما أكدته المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. نفس المصادر أشارت إلى أن هناك أكثر من 1600 حالة وفاة في جميع أنحاء القارة السمراء.

وأكدت 53 دولة من أصل 54 دولة إفريقية تسجيل حالات إصابة بالفيروس المستجد، ما عدا ليسوتو الجبلية الصغيرة، والتي تحيط بها جنوب إفريقيا.

وبالرغم من الجهود التي تقوم بها الدول الإفريقية للحدّ من انتشار وباء كورونا المستجد، إلا أن المستشفيات والمراكز الصحية تسجل نقصا في المعدات الطبية والأجهزة الخاصة بإجراء الاختبارات للكشف عن الفيروس.