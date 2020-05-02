الأمم المتحدة: كورونا تسبب في خوف ومعاناة كبار السن

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن جائحة كوفيد-19 تسببت في "خوف ومعاناة لا توصف" لكبار السن في جميع أنحاء العالم الذين يموتون بمعدل أعلى، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما والذين يتجاوز معدل وفياتهم خمسة أضعاف المعدل العالمي.

وأكد أنطونيو غوتيريش أنه فيما عدا المخاطر الصحية، فإن "الوباء يعرض كبار السن لخطر أكبر من الفقر" ، مع تأثير مدمر بشكل خاص على كبار السن في البلدان النامية.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة موجزًا للسياسات مؤلفًا من 16 صفحة يضم رسائل أساسية حول تأثير كوفيد-19 على كبار السن. واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن "كبار السن لهم نفس الحقوق في الحياة و الصحة مثل أي شخص آخر"، كما دعا إلى تحسين الدعم الاجتماعي و "بذل جهود أكثر ذكاءً" لاستخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى كبار السن الذين قد يواجهون معاناة كبيرة بسبب العزلة والقيود المفروضة على تحركاتهم.