زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب طهران ويثير الذعر وسقوط قتيل على الأقل

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب سبعة آخرون بجروح في زلزال بقوة 4,6 درجات وقع فجر الجمعة قرب جبل دماوند، أعلى قمة في إيران، وأثار هلع سكان العاصمة طهران الذين هرعوا إلى الشوارع هرباً من مساكنهم.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إنّ الزلزال وقع على عمق ضحل في الساعة 00,48 (20,18 ت غ الخميس) بالقرب من مدينة دماوند (حوالي 55 كيلومتراً شرق طهران).

وفي طهران أفاد مراسلو وكالة فرانس برس أنّهم شاهدوا عشرات من السكان وقد هرعوا إلى الشوارع والمتنزهات هرباً من مبانيهم.

وقال المتّحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في تغريدة على تويتر إنّ الزلزال أسفر عن سقوط قتيل وسبعة جرحى.

ودعا جهانبور السكان إلى "التزام الهدوء" واتّباع إرشادات السلامة.

وحدّدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات فقط عن سطح الأرض جنوب دماوند، الجبل البركاني البالغ ارتفاعه 5,671 متراً والذي يعتبر أعلى قمة في إيران.

وتقع إيران عند ملتقى صفائح تكتونية عدّة ويعبرها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي كثيف.

ويعود آخر زلزال كبير في إيران إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عندما لقي 620 شخصاً مصرعهم في زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب محافظة كرمنشاه (غرب).

وفي 2003، ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات محافظة كرمان (جنوب شرق) ودمّر مدينة بم القديمة -بما فيها القلعة الشهيرة المبنية بالطوب الليّن- وقتل 31 ألف شخص على الأقلّ.

أما الزلزال الأكثر فتكاً في إيران خلال العقود الثلاثة الأخيرة فيعود إلى العام 1990 حين لقي 40 ألف شخص مصرعهم وشرّد نصف مليون آخرين من جراء زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب شمال البلاد.