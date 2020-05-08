كورونا: أطباء في نيويورك يعالجون 811 مريضاً بالهيدروكسي كلوروكوين وهذه خلاصتهم

أظهرت دراسة جديدة أجرتها مستشفيات في نيويورك أن إعطاء مرضى كوفيد-19 في وضع خطر عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في معالجة الملاريا لم يحسن وضعهم أو يجعله يتفاقم بشكل كبير.

وأوضح معدو الدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" أنه "لم يتراجع أو يرتفع بشكل كبير، احتمال الوفاة أو إدخال أنبوب إلى الرغامى (القصبة الهوائية) لدى مرضى تلقوا عقار هيدروكسي كلوروكين مقارنة بالذين لم يحصلوا عليه".

وأجريت دراسة المراقبة التي مولتها معاهد الصحة الأميركية، على مرضى كوفيد-19 أدخلوا إلى قسم الطوارئ في مستشفيين في نيويورك. وحصل 811 مريضا على جرعتين من 600 ميليغرام من هيدروكسي كلوروكين في اليوم الأول ومن ثم 400 ميليغرام يومياً على مدى أربعة أيام.

فيما تمّت متابعة 565 مريضا لم يحقنوا بالعقار.

وشدد العلماء على أن هذه الدراسة "ينبغي ألا تستعمل لاستبعاد" إيجابيات أو مخاطر محتملة للعلاج بهيدروكسي كلوروكين مضيفين "أن النتائج الحالية لا تدعم استخدام هيدروكسي كلوروكين في الوقت الراهن خارج التجارب السريرية العشوائية (من خلال اختيار المرضى بالقرعة) لإظهار فعاليتها".

وأيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتظام استخدام هيدروكسي كلوروكين كعلاج لمرضى كوفيد-19. لكن السلطات الصحية الأميركية والكندية حذرت من استخدامه خارج إطار التجارب السريرية.

ويستخدم عقار هيدروكسي كلوروكين والكلوروكين (الذي أثار بدوره جدلاً واسعاً خصوصاً في فرنسا) منذ سنوات في معالجة الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتيدي.