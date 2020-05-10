شاهد: متظاهرون في مدن أميركية ينددون بالقيود المفروضة بسبب كورونا

في الوقت الذي تتكبد فيه الولايات المتحدة حصيلة وفيات هي الأعلى في العالم بفيروس كورونا، احتشد مئات المتظاهرون أمام مبنى الكابيتول بواشنطن، للمطالبة بإنهاء الحجر الصحي وإحتجاجا على تدابير الإغلاق المفروضة في الولاية لمكافحة وباء فيروس كورونا.
وتعرض اللقطات المصورة تجمعا للمتظاهرين أمام مبنى الكابيتول في واشنطن وهم يلوحون بالأعلام الأمريكية وباللافتات التي تحض السلطات على إعادة فتح الولاية، فيما يقود بعض المتظاهرين سياراتهم خلال التجمع مطلقين الزمامير ويحملون لافتات تهاجم حاكم بنسلفانيا توم وولف
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