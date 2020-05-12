أعراض لا تعرفها تُظهر أنك مصاب بكورونا

مع انتشار وباء كورونا عبر أنحاء العالم بدأ الخبراء المختصون في دراسة مسارات انتقال العدوى وما تحدثه من أعراض على البشر أو حتى الحيوانات.

وفي غياب العثور على لقاح يجتث الوباء لا تزال بعض الجوانب الغامضة تثير العلماء ممن انبروا لدراسة الحيثيات العامة التي ينتشر فيها فيروس كورونا والعوامل المشجعة على بقائه أو زواله. منذ بدء استشراء الداء حذرت منظمة الصحة العالمية، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بكورونا، وأشارت أن هؤلاء الأشخاص يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، ولذا يصبحون أكثر عرضة للإصابة. و تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. فيما يلي نبذة مختصرة عن بعض الأعراض التي يسببها كوفيد 19 بما في ذلك تلك التي لم تتبادر أبدا إلى ذهنك بسبب عدم شيوعها

عينات الدم

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الدم، هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، لأن الأمراض المرتبطة بالدم أيضا لها دور كبير في تعرض الجهاز المناعي للضعف، ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية.

يعمل الأطباء على تفديم العلاج للمصابين بالالتهاب الرئوي الذي سببه الفيروس بغية كبح استشراء العدوى و التقليل من أعداد من ينتهي بهم الأمر في أقسام العناية المركزة. ويشمل الأمر أولئك الذين على اتصال وثيق بمرضى "كوفيد-19"، مثل موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية وأفراد أسر المرضى، وذلك بهدف محاولة وقف انتشار المرض وتقليل الضغط على الخدمة الصحية . وضمن هذا السياق، يؤكد الأطباء أن عينات الدم التي تم تحصيلها من أولئك المتعافين،سيتم فحصها بدقة والتأكد من أنها آمنة لنقلها وحقنها. تعتبر منظمة الصحة العالمية استخدام بلازما الدم في فترة النقاهة طريقىة صحيحة وفي واشنطن يستعد الأطباء لحق بلازما الدم،من متعافين من فيروس كورونا بعدما حصلوا على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية للقيام بذلك.

الجهاز العصبي

بعض الدراسات تشير إلى أن بعض مرضى كورونا عانوا في الغالب من أخطر أنواع السكتة الدماغية التي تسبب انسداد الأوعية الدموية الكبيرة ويمكنها تدمير أجزاء كبيرة من الدماغ المسؤولة عن الحركة والكلام وصنع القرار. ولاحظ الأطباء الذين يعالجون مرضى كوفيد-19 بشكل متزايد، أنه إضافة إلى الحمى والسعال وضيق التنفس، تظهر أعراض أخرى: إذ يبدي بعض المرضى ارتباكا في التفكير .

ويرتبط الأمر في بعض الأحيان بنقص الأكسجين في الدم، ولكن لدى بعض المرضى يبدو مستوى الارتباك غير متناسب مع مستوى الالتهاب في الرئتين. كما توصل باحثون صينيون أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي للبشر، ووجدت دراسة أجريت في شهر أبريل على 214 مريضا في مدينة ووهان أن أكثر من ثلث المرضى يعانون من أعراض عصبية، وخاصة أولئك الذين ظهرت عليهم أعراض متطورة من الوباء القاتل. ومن بين المرضى الذين تمت دراستهم، عانى 25 في المئة من الدوار أو الصداع أو الارتباك أو الهذيان أو النوبات أو ضعف التوازن.

احمرار العيون

احمرار العيون والتهابها قد يكون من الأعراض النادرة للإصابة بفيروس كورونا، وهي علامة تدل على إصابتك بفيروس و قد تظهر قبل الأعراض الأخرى، كما يمكن أن تظهر لدى نسبة منخفضة جدًا من الأشخاص.فالتهاب الملتحمة، هي حالة يمكن أن تسببها عدة عوامل، والفيروس يمكن أن يؤثر على الملتحمة في العين أيضاً.و عادة ما يصيب هذا الالتهاب كلتا العينين ويؤدي إلى احمرارها أو الشعور بحرقان وألم بها، مما ينتج تقيح يلتصق بالرموش ويسبب الحكة وسيلان الدموع.

أظهرت دراسة طبية حديثة أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يدخل إلى الجسم عبر العين، وليس فقط عبر الأنف والفم. وقال باحثون من جامعة جونز هوبكنز الأميركية إن خلايا العين الخارجية هدف رئيسي للفيروس بسبب احتوائها على مستقبلات تسمى ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2). شبيهة بتلك الموجودة في الرئة، وتعتبر المدخل الذي ينفذ عبره الفيروس إلى داخل الخلية.

الجهاز الهضمي

وجدت دراسة نشرت في أواخر مارس أن بعض المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي تبين أنها من أعراض كورونا. أُجريت الدراسة على 204 مرضى في ووهان - وتم اكتشاف أن 99 مريضًا في المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ، ومعظمهم ليست لديهم أمراض تتعلق بالجهاز الهضمي.وكان هذا مؤشرًا على أن فيروس كورونا قد لا يهاجم الرئتين فقط. كما أظهرت دراسة أجريت في هولندا ان الفيروس قادر بالفعل على مهاجمة الخلايا في الأمعاء وهو ما قد يفسر لماذا يعاني بعض المرضى من أعراض معدية معوية.ووجد الباحثون أن فيروس الكورونا يمكن أن يتسلل إلى خلايا الأمعاء ويتكاثر فيها. يقول الباحثون أن القناة الهضمية قد تكون هدفًا آخر للفيروس بجانب الرئتين.

متلازمة غيَّان باريه

يشير وخز أو حرقان في اليدين والأطراف إلى متلازمة غيَّان باريه وهو اضطراب نادر في الجهاز العصبي قد يكون ناتجًا عن استجابات مناعية شاذة للعدوى الفيروسية. تشمل الأعراض الأخرى للمتلازمة ضعف التنسيق وضعف ينتاب العضلات. متلازمة غيَّان باريه هي حالة طبية نادرة يُهاجِم فيها الجهاز المناعي الأعصاب، وعادة ما تظهر الأعراض الأولى على هيئة نخز في الأطراف وضعف ينتابها. وسرعان ما تنتشر هذه الأعراض حتى يُصاب كامل الجسم بالشلل. وتعدُّ متلازمة غيَّان باريه حالة طوارئ طبية إذا كانت شديدة، ويُدخَل معظم من يُصاب بهذه الحالة إلى المستشفى لتلقي العلاج. إن السبب الدقيق وراء الإصابة بمتلازمة غيَّان باريه غير معروف، ولكن كثيرًا ما تكون الأمراض المعدية مثل عدوى الجهاز التنفسيي أو الإنفلونزا المعديَّة سببًا لهذه الحالة.

الكبد

قد يحدث اختلال وظيفي في الكبد كنتيجة مباشرة للعدوى الفيروسية ، أو على الأرجح بسبب الالتهاب الذي يتسبب فيه الجهاز المناعي وانسداد الدورة الدموية مما يقطع تدفق الدم

الجهاز التنفسي

أعراض الحمى والسعال للشخص المصاب بفيروس كورونا تحدث نتيجة وصول الفيروس إلى شجرة الجهاز التنفسي، وهي الممرات الهوائية التي توصل الهواء بين الرئتين والخارج. الدكتور غون ويلسون، الرئيس المنتخب للكلية الملكية الأسترالية للأطباء وطبيب الجهاز التنفسي، أكد لصحيفة "الغارديان" أن جميع الإصابات الخطيرة لفيروس كورونا تعاني من الإصابة بالالتهاب الرئوي.

من بين الأعراض غير العادية في معاناة بعض المصابين بكوفيدـ 19 نقص كبير في الأكسجين، رغم شعورهم بقدرتهم على التنفس بشكل طبيعي. والسبب عجز الرئتين عن العمل بالشكل الصحيح. في حالات الالتهاب الرئوي الحاد العادي، تتراكم السوائل بكميات كبيرة في الرئة، ما يجعل الأنسجة أثقل وأكثر صلابة. ويشعر المرضى بصعوبة في التنفس كأنهم يقاومون قوة قاهرة. هذا ينطبق أيضًا على مرضى كورونا ولكن فقط في حالات الالتهاب الرئوي الحرج والمتقدم.

إصابة الكليتين

دراسات علمية عديدة نشرت في الآونة الأخيرة تفيد أن فيروس كورونا قادر على إصابة الكلى.بعض المصابين بفيروس كورونا يحصل عندهم تلف في الكلى مع العلم أن صحتهم كانت جيدة قبل التقاطهم للفيروس ولا يعانون من أمراض مزمنة في الكلى. حتّى إن وضع بعض هؤلاء المرضى يتطّور بسرعة ليصبح خطيراً ويستدعي الدخول إلى أقسام العناية المركزة. قد تنتج الإصابة الحادة في الكلى عن الجلطات وضعف إمداد الدم ، أو كنتيجة مباشرة للعدوى. حتى الآن لم تظهر تقارير عن تسبب فيروس كورونا في ضرر للكليتين في الحالات التي تصاحب فيها الإصابة بالمرض أعراض خفيفة أو متوسطة. أما الذين يصابون بأعراض شديدة، فوجد الأطباء أن الفيروس يسبب أضرارا شديدة للكليتين.

طفوح جلدية

كشفت دراسة حديثة قام بها باحثون من إسبانيا أن خمسة أنواع من الأمراض الجلدية وهي عبارة عن طفوح ظهر من بينها طفح في أصابع القدم، تطال مرضى كوفيد - 19 في المستشفيات.لكن لم تحدد الدراسة إذا ماكانت تلك الطفوح الجلدية ناتجة فعلا عن تأثر بكوفيد 19 أو أنها لا تعدو أن تكون من بين المضاعفات الناجمة عنه أو علاجات استعملت لصالح المصابين بفيروس كورونا. نُشرت الدراسة هذا الأسبوع في المجلة البريطانية لطب الأمراض الجلدية.

وكشف الباحثون الإسبان أن تلك الطفوح تستمر لعدة أيام وفوجئوا ا لرؤية العديد من أنواع الطفح الجلدي تظهر لدى المصابين بكوفيد 19 على الرغم من أن الطفح الجلدي لا يعتبره الخبراء من قائمة أعراض كوفيد 19 .

كيف ينتشر مرض فيروس كورونا؟

حسب بيان لمنظمة الصحة العالمية :" يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض فيروس كورونا عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس. ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض فيروس كورونا أو يعطس. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص. وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من صعوبة التنفس. وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة".