تظاهر مئات الأشخاص الإثنين أمام المداخل الرئيسية لأغلب المستشفيات العمومية في فرنسا في اليوم الأول من رفع تدلبير الإحتواء الصحي جراء فيروس كورونا المستجد. ففي مدينة تولوز، تجمع متعاطفون وعمال قطاع الصحة أمام مدخل مستشفى بيربان للاحتجاج على سياسة الحكومة وقلة الإمكانيات. هذا وتعود مشاكل القطاع الصحي في فرنسا إلى عدة سنوات، حيث لطالما وأن ندد عمال القطاع بضرورة إعادة النظر في السياسة المعتمدة ومنح المزيدمن الإمكانيات للمستشفيات بهدف تجنب العجر الذي ظهر جليا خلال أزمة وبالء كوفيد-19. نفس الاحتجاجات شهدتها في مدينة نانت، أمام المستشفى العمومي هوتيل ديو.
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