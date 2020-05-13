النمور الأمريكية في خطر بسبب ترامب

رفعت ثلاث جماعات بيئية دعوى قضائية الثلاثاء على حكومة دونالد ترامب معتبرة أن بناء الجدار المثير للجدل لمنع الهجرة على الحدود مع المكسيك يهدد النمور الأمريكية بشكل خاص. وتقول المنظمات الثلاث وهي "المدافعون عن الحياة البرية" و"مركز التنوع الحيوي" و"صندوق الدفاع القانوني عن الحيوانات"، في الدعوى التي أقامتها في محكمة في واشنطن، أن هناك تأثيرا بيئيا لهذا الوعد الذي أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية.

وقالت إن تشييد هذا الجدار هو، إضافة إلى أمور أخرى، "بناء على أراض فدرالية محمية مثل الغابات الوطنية" وإزعاج موطن "أنواع مهددة بالانقراض". وأوضح جيسون رايلاندر المستشار الرئيسي لمنظمة "المدافعون عن الحياة البرية" غير الحكومية أن الجدار "سيغلق ممرات أساسية للحياة البرية وسيعرقل بشكل دائم جهود استعادة الأنواع المهددة بالانقراض مثل الذئب الرمادي المكسيكي والجاغوار، المعروف بإسم أي النمر الأمريكي.

أما براين سيغي من "مركز التنوع البيولوجي"، فقد رأى أن "هجوم ترامب على الدستور الأمريكي وصل إلى آفاق جديدة من خلال تحويل المناطق الحدودية إلى مناطق أضاح".

ويشكل هذا الجدار الذي من المفترض أن يوقف الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى، وعد أساسي في حملة الرئيس الجمهوري.