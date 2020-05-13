شاهد: السعودية تفتتح أكبر مستشفى ميداني في مكة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا

أنهت القوات المسلحة السعودية بالتعاون مع صحة مكة المكرمة بناء وتجهيز مستشفى ميداني كامل في محيط منطقة الطائف، يتسع إلى 100 سرير بهدف استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد. و شيد المستشفى في حي كدي الذي يبعد أقل من 2 كلم، عن الأحياء العشوائية المكتظة بالجاليات بمكة المكرمة، وبدعم وتجهيز من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ممثلة في إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

وأعلنت السعودية أنها ستفرض منع تجول كامل خلال فترة عيد الفطر التي تبدأ نهاية الأسبوع المقبل وتستمر لخمسة أيام، حسبما أفادت وزارة الداخلية، في خطوة تأتي في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتحاول المملكة التي سجلت أعلى معدل من الإصابات في منطقة الخليج بلغ 42925 بمن ينها 264 حالة وفاة، وقف تمدد الفيروس على أراضيها. وقالت الوزارة في بيان الأربعاء إن الفترة الممتدة بين 23 أيار/مايو و27 أيار/مايو ستشهد "منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة". وتتزامن هذه الفترة مع عطلة عيد الفطر.

وكانت السعودية قد فرضت الشهر الماضي حظر تجول شامل لكنها عادت وخففت إجراءات الحد من التنقل، باستثناء منطقة مكة المكرمة، مع بداية شهر رمضان قبل نحو ثلاثة أسابيع. وسمحت بإعادة فتح المراكز التجارية والمتاجر باستثناء مكة حيث يقع المسجد الحرام، وسط تزايد للحالات فيها على الرغم من حظر التجول الشامل المفروض عليها منذ أسابيع.

كما علقت المملكة أداء العمرة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة وأغلقت المساجد ومنعت صلاة الجمعة. ولم تعلن حتى الآن عن قرار بشأن موسم الحج نهاية تموز/يوليو حيث يؤدي مئات آلاف الأشخاص سنويا المناسك جنبا إلى جنب.