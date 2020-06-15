وباء كورونا في السعودية: أعداد الوفيات تتخطى الألف وترقب لقرار المملكة بشأن موسم الحج

تجاوزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في السعودية الألف شخص، وسط تزايد في عدد الإصابات قبل أسابيع من بدء موسم الحج في تموز/ يوليو، حسبما أعلنت وزارة الصحة الاثنين.

وتوفي في المملكة العربية السعودية 1011 شخصا مع تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ عدد الإصابات 132048 بينها 4507 إصابات الاثنين وهو أعلى معدل يومي تشهده المملكة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وبين الإصابات وهي الأعلى في منطقة الخليج سُجّل تعافي 87890 شخصا.

وشهدت السعودية ارتفاعا في أعداد الإصابات مع تقليل إجراءات الحد من التنقل الهادفة لوقف تفشي الوباء، بحيث تجاوزت أعداد الإصابات اليومية سقف أربعة آلاف لليوم الثاني على التوالي.

وكانت السلطات قد أعلنت قبل نحو عشرة أيام إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في جدة، بوابة المسافرين لأداء مناسك العمرة والحج، لمدة 15 يوما لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشمل هذه الإجراءات منع التجول من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) حتى السادسة صباحا، وتعليق أداء الصلاة في المساجد والحضور إلى مقار العمل.

وقد تفرض السلطات إجراءات مماثلة في العاصمة الرياض التي تشهد منذ أيام ارتفاعا في أعداد الإصابات الحرجة.

وكانت المملكة قد علّقت في وقت سابق أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، كما دعت إلى التريّث قبل المضي بخطط السفر لأداء الحج على أن تتخّذ قرارا ِبشأن المضي بموسم الحج السنوي خلال الأيام المقبلة.

وفي 2019 أدّى نحو 2,5 مليون مسلم من أنحاء العالم مناسك الحج في السعودية.