الجزائر تستدعي سفير المغرب على خلفية تصريحات نُسبت لقنصل المملكة بوهران

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أنها استدعت سفير المغرب على خلفية انتشار فيديو لقنصل المملكة في وهران على وسائل التواصل الاجتماعي يصف فيه على ما يبدو الجزائر بـ"البلد العدوّ" خلال لقائه رعايا مغاربة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس ما يلي: "استدعي أمس، الأربعاء، سفير المملكة المغربية بالجزائر من طرف السيد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية، حيث تمت مواجهته بالأقوال التي صدرت عن القنصل العام للمملكة المغربية بوهران خلال النقاش الذي دار بينه وبين مواطنين مغاربة".

وتم إبلاغ السفير المغربي بأنّ "توصيف القنصل العام المغربي في وهران، للجزائر، إذا ما تأكد حصوله، على أنها "بلد عدو" هو إخلال خطير بالأعراف والتقاليد الدبلوماسية لا يمكن بأي حال من الأحوال قبوله" وفق ما جاء في البيان.

وتابع البيان "وهو في نفس الآن مساس بطبيعة العلاقات بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين، مما يستوجب على السلطات المغربية اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أي تداعيات لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تناقلته ايضا وسائل إعلام جزائرية، يظهر فيه شخص قيل إنه قنصل المغرب بمدينة وهران (شمال غرب) وهو يتحدث لرعايا مغاربة تظاهروا أمام القنصلية للمطالبة بترحيلهم إلى بلدهم، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين في الجزائر إثر وقف الرحلات الجوية منتصف آذار/مارس بسب انتشار وباء كورونا.

وحاول الشخص إقناع المتظاهرين بضرورة تفريق التجمع قائلا "انتم تعرفون نحن في بلد عدو، حتى نتكلم بصراحة".

وتشهد العلاقات الجزائرية-المغربية توترا منذ عقود بسبب النزاع في الصحراء الغربية، والحدود بين البلدين الجارين مغلقة منذ 1994.

وفي آخر تصريح لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في بداية أيار/مايو تحدث عن "بلد جار يغذي الانفصال" كما نقلت عنه وكالة الانباء المغربية الرسمية التي أوضحت انه كان يقصد الجزائر التي تدعم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) والمطالبة باستقلال الصحراء الغربية.

وبعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في كانون الأول/ديسمبر، دعا العاهل المغربي محمد السادس إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية "إقليما غير مستقل" في ظل غياب حل نهائي للنزاع بين المغرب وبوليساريو.

ويسيطر المغرب على غالبية أراضي الصحراء الغربية، وهو يريد منح المنطقة "استقلالا ذاتيا" في حين يطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما المفاوضات متوقفة منذ عدة أشهر.