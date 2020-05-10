شاهد: صناعة السجاد أو "الزربية" حرفة تقليدية قديمة تسعى الجزائر للحفاظ عليها

تعتبر صناعة السجاد أو "الزربية" الجزائرية حرفة تقليدية قديمة في الجزائر، كثيرا ما تستخدم الزرابي لتزيين المنازل سواء بتعليقها على الجدران أو وضعها على الأرض. و"الزربية" هو مصطلح شائع في اللهجة الجزائرية للتعبير عن السجاد المصنوع من الصوف.

ويقوم الجزائريون بتزيين الغرف الخاصة باستقبال الضيوف بالسجاد أو الزربية وهو تقليد شائع ما زال موجودا إلى يومنا هذا. كما تحرص العروس على أخذ زربية في الجهاز الخاص بعرسها والذي يضم مختلف الألبسة والأفرشة التي تاخذها العروس غلى بيت زوجها.

وتعود صناعة الزربية في الجزائر إلى أكثر من 5 آلاف سنة. وتختلف الزربية من منطقة إلى أخرى ي من حيث الأشكال والرموز الخاصة والمعبرة عن البعد الاجتماعي والثقافي والتاريخي لكل منطقة.

وتتطلب صناعة الزربية العديد من المعدات القديمة التي يتوارثها الجزائريون جيلا بعد جيل مثل "القدرداش" وهي آلة تستخدم منذ القديم لتصفية الصوف والغربال والفانوس وهي الأدوات التي تساهم في حياكة الزربية.