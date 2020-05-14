Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

العالم

ترامب يتحدث عن إمكانية قطع العلاقات الأميركية-الصينية بشكل كامل

محادثة
بقلم:  يورونيوز
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب   -   حقوق النشر  Evan Vucci-The Associated Press
حجم النص Aa Aa

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الخميس، إنه "لا يرغب في التحدث إلى نظيره الصيني "في الوقت الحالي" مضيفاً أن أمله "خاب بقوة" من طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا، بحسب ما أوردته فرانس برس.

وأشار الرئيس الأميركي عبر "فوكس بزنس" الأميركية إلى أن علاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ "جيدة جداً" وأضاف "لكن لا أريد التحدث إليه حالياً".

وردّاً على أسئلة تتمحور حول إجراءات الرد الأميركية التي يمكن اتخاذها، كانت إجابات ترامب ضبابية ولكنه حافظ على نبرة تهديدية: هناك أمور كثيرة يمكننا القيام بها. يمكننا قطع كل العلاقات (مع الصين).