ترامب يتحدث عن إمكانية قطع العلاقات الأميركية-الصينية بشكل كامل

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الخميس، إنه "لا يرغب في التحدث إلى نظيره الصيني "في الوقت الحالي" مضيفاً أن أمله "خاب بقوة" من طريقة تعامل بكين مع أزمة فيروس كورونا، بحسب ما أوردته فرانس برس.

وأشار الرئيس الأميركي عبر "فوكس بزنس" الأميركية إلى أن علاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ "جيدة جداً" وأضاف "لكن لا أريد التحدث إليه حالياً".

وردّاً على أسئلة تتمحور حول إجراءات الرد الأميركية التي يمكن اتخاذها، كانت إجابات ترامب ضبابية ولكنه حافظ على نبرة تهديدية: هناك أمور كثيرة يمكننا القيام بها. يمكننا قطع كل العلاقات (مع الصين).