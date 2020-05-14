شاهد: انطلاق موسم زراعة الأرز في كوريا الشمالية

بدأ موسم زراعة الأرز في كوريا الشمالية، حيث استهل الثلاثاء المزارعون في مزرعة تشونجسان ري التعاونية بمنطقة في نامبو زراعة الأرز. وفي حقول الأرز العائمة، يواجه المزارعون ككل عام صراعًا لتحقيق أقصى استفادة من محصول العام وسط أزمة الجوع التي تعيشها البلاد. ويعد منتصف شهر مايو/ آيار موعد انطلاق موسم زراعة الأرز الحاسم. يتم نقل الشتلات من أسرتهم حيث تم زراعتها بعناية، إلى الحقول المفتوحة. وتكون العملية في الغالب عملًا يدويًا، حيث تعمل النساء بشكل أساسي في الحقول.
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