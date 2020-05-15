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الولايات المتحدة الأمريكية

مليون دولار مكافأة لاعتقال ومحاكمة المسؤولين عن اختطاف كولمان وزوجها في أفغانستان

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
Linda Boyle,Lyn Coleman
Linda Boyle,Lyn Coleman   -   حقوق النشر  Bill Gorman/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
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عرض مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، مكافأة قدرها مليون دولار لاعتقال ومحاكمة المسؤولين عن اختطاف المواطنة الأمريكية كيتلان كولمان وزوجها الكندي جوشوا بويل، قبل ثماني سنوات في أفغانستان.

وتعتبر المكافأة المالية، أحدث تطور في القضية الممتدة لكولمان وبويل، اللذين تعرضا لتغطية إعلامية مكثفة، بعد أن تم إنقاذهما في عام 2017 من قبل جنود باكستانيين ليعودا إلى كندا.

وقال تيموثي سلاتر، مساعد المدير المسؤول في المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفدرالي بواشنطن، للصحافة الكندية أن العملاء ما زالوا يعملون بنشاط لتعقب خاطفي العائلة ولكنهم بحاجة إلى مساعدة الجمهور.

بدأت القصة عندما سافر بويل وكولمان إلى أفغانستان بعد فترة وجيزة من زفافهما في عام 2012، حيث اختطفتهما مجموعة مرتبطة بطالبان بعد وقت قصير من وصولهما.

وأمضى الزوجان خمس سنوات كأسرى لشبكة حقاني، خلال تلك الفترة أنجبت كولمان ثلاثة أطفال. وتقول الأسرة إنها بالرغم من تغيير المواقع كانت معظمها تحت الأرض.