كبير الدبلوماسيين الأوروبيين: سمعت عن "الجواسيس الصينيين في بروكسل" من الإعلام

قال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين الأوروبيين ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إنه "إذا اخترقت الصين السفارة المالطية في بروكسل، فالاتحاد الأوروبي ليس على علم بذلك".

وكان تقرير صدر اليوم الجمعة في صحيفة "لوموند" الفرنسية مفاده أن الاستخبارات البلجيكية تعتقد أن سفارة مالطا في بروكسل اختُرِقت من قبل جواسيس صينيين.

ونفت حكومة مالطا سريعاً ما جاء في تقرير "لوموند".

وخلال مؤتمر صحافي جاء بعد اجتماع وزراء خارجية التكتل قال بوريل إن أحداً لم يطلعه على ذلك فهو "علم من الصحافة" مضيفاً أنه لا يمتلك أية معلومات عن الأمر وأنه "يصعب عليه" التعليق على الموضوع.

ويشير تقرير "لوموند" إلى أن الأمن القومي البلجيكي ساورته شكوك حول تحرّك للاستخبارات الصينية في سفارة مالطا، التي يقع مقرها بالقرب من مقر المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل التجسس على المؤسسات الأوروبية.

ويضيف التقرير أن الاستخبارات البلجيكية تعتقد أن التجسس قد يكون مستمراً حتى اليوم.