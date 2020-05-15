شاهد: في زمن كورونا.. رافعات لزيارة نزلاء دور رعاية المسنين البلجيكيين

في ظل إجراءات الحجر التي اعتمدتها بلجيكا، يعاني كثير من نزلاء دور رعاية المسنين من شبح الوحدة والعزلة بسبب رفض السلطات قبول زيارات أقاربهم على اعتبار أن المسنين هم أكثر عرضة للعدوى من كوفيد-19.

رافعة تستخدم عادة في البناء وإنجاز أعمال الصيانة لنقل أقارب العائلة

تريستان فان دين بوش رئيس شركة تنظيف وصيانة المباني "غروب إف"، ابتدع فكرة تمكن عبرها من لم شمل بعض العائلات عن طريق تخصيص رافعة تستخدم عادة في البناء وإنجاز أعمال الصيانة لنقل أقارب العائلة إلى دور المسنين ورؤية أحبائهم لكن مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

ويصعد بعض أفراد العائلة داخل الرافعة ويمكنهم مشاهدة أحبائهم ومقابلتهم وجها لوجه وتجاذب أطراف الحديث معهم والاطمئنان على أحوالهم لكسر العزلة التي يعاني منها من يقطنون داخل دور الرعاية الخاصة بالمسنين.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة البلجيكية فمن بين الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حدثت 29 حالة وفاء في دور الرعاية 30 وفية في المستشفى .

وجاءت نسب الـ 8903 حالات وفاة جراء الفيروس كالتالي: توفي 51% في دور الرعاية و48% منهم بالمستشفى . وبلغ عدد من توفوا داخل دور رعاية المسنين ما لا يقل عن 4،538 حالة.