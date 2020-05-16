شاهد: الكشف عن علم سلاح الفضاء الجديد التابع للقوات المسلحة الأمريكية لأول مرة منذ 72 عاما

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض عن علم قوة الفضاء الأمريكي، وهو العلم الرسمي لفرع القوات المسلحة السادس، والاول منذ 72 عاما. وسوف يتم ضم العلم الجديد مع بقية الأعلام العسكرية الأمريكية المعروضة في البيت الأبيض. إلى ذلك وقع ترامب إعلان يوم القوات المسلحة 2020.

ويحمل شعار العلم إشارة دلتا، وهي الرمز الذي تستعمله الدوائر المختصة في الفضاء منذ سنوات طويلة بحسب القادة العسكريين، فيما ترمز نجمة الشمال إلى صميم القيم الأمريكية ونبراس قوات هذا البلد، أما المدار حول الكوكب فيرمز إلى لون الفضاء الذي يملأ طريقة العيش الأمريكية بالحياة.

وقال ترامب إنه هناك خطة لتصنيع صاروخ لا يرصده الرادار، ويمكن ان تتفوق قدراته على الترسانة النووية للدول الاجنبية على حد قوله. وقال ترامب إن سرعة الصاروخ تعادل أضعاف سرعة الصواريخ الحالية بنحو 17 مرة، في إشارة إلى الأسلحة النووية الصينية والروسية.

وقال ترامب إن الفضاء سيكون هو المستقبل على مستوى الدفاع والهجوم معا، وإن الولايات المتحدة هي الرائدة في هذا المجال الآن في العالم.