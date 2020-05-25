"سبايس إكس" الأمريكية ستطلق روادا إلى الفضاء للمرة الأولى دون الاعتماد على الروس

في البداية، كان الجميع مشككين... لكن شركة "سبايس إكس" التي يملكها إلون ماسك تحدت التوقعات، ويأمل صاحبها الأربعاء بأن يصنع التاريخ عن طريق نقل رائدين من "ناسا" إلى الفضاء، في أول رحلة مأهولة من الأراضي الأميركية منذ تسع سنوات.

وسيكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بين المتفرجين في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، حيث سيتابع عملية الإطلاق التي حصلت على الضوء الأخضر رغم أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كوفيد 19.

وسيكون بإمكان الجمهور مشاهدة عملية إطلاق مركبة "كرو دراغون" بواسطة صاروخ من طراز "فالكون 9" نحو محطة الفضاء الدولية عبر البث المباشر احتراما لتدابير التباعد الاجتماعي.

بدأ برنامج "كومرشل كرو بروغرام" التابع لوكالة الفضاء الأميركية والذي يهدف إلى تطوير مركبات فضائية خاصة لنقل الرواد الأميركيين إلى الفضاء، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

لكن خلفه يعتبر الأمر رمزا لاستراتيجيته لإعادة تأكيد الهيمنة الأميركية على الفضاء، سواء العسكرية مع إنشائه "سبايس فورس" أو المدنية.

وأمر ترامب "ناسا" بالعودة إلى القمر في العام 2024، وهو جدول زمني ضيق لكنه أعطى الوكالة الفضائية دفعا.

في الأعوام الـ 22 لإطلاق المكونات الأولى لمحطة الفضاء الدولية، اقتصر إرسال الطواقم إليها على المركبات الفضائية التي طورتها "ناسا" ووكالة الفضاء الروسية.

واستخدمت وكالة "ناسا" مركباتها المجنحة الضخمة والبالغة التطور التي نقلت العشرات من الرواد إلى الفضاء لمدة ثلاثة عقود.

لكن كلفتها الباهظة البالغة 200 مليار دولار لـ 135 رحلة، إضافة إلى حادثتين قاتلتين وضعت حدا لهذا البرنامج.

وكان آخر هبوط للمركبة "أتلانتس" في 21 يوليو 2011. وبعد ذلك، تعلم رواد الفضاء الاميركيون اللغة الروسية وسافروا إلى محطة الفضاء الدولية في صاروخ "سويوز" الروسي من كازاخستان في شراكة نجت من التوترات السياسية بين واشنطن وموسكو. إلا أن هذا الترتيب كان موقتا.

فأوكلت ناسا إلى شركتين خاصتين هما "بوينغ" و"سبايس إكس" مهمة تصميم مركبات فضائية وبنائها لتحل محل المكوكات.

وبعد تسع سنوات، أصبحت شركة "سبايس إكس" التي يملكها إلون ماسك، رجل الأعمال الجنوب إفريقي الذي أسس أيضا "باي بال" و"تيسلا" في العام 2002، جاهزة.

عند الساعة 4,33 بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي (20,33 بتوقيت غرينتش)، من المقرر أن ينطلق صاروخ "فالكون 9" من منصة الإطلاق "إيه 39" وفي مقدمها مركبة "كرو دراغون".

ومنحت الوكالة الأميركية للفضاء شركة "سبايس إكس" عقودا تبلغ قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار منذ العام 2011 لبناء المركبة الفضائية.

وستحمل المركبة الفضائية رائدي فضاء مخضرمين هما روبرت بنكن (49 عاما) ودوغلاس هيرلي (53 عاما) عاما.

وبعد 19 ساعة، ستلتحم المركبة بمحطة الفضاء الدولية حيث ينتظرها ثلاثة رواد هم روسيان وأميركي.

ووفقا لتوقعات كيب كانافيرال، لا تزال الأحوال الجوية غير مؤاتية مع احتمال 60 % أن تكون الظروف سيئة، أما نافذة الإطلاق التالية فستكون السبت 30 مايو.

احتاج التحضير لعملية الإطلاق إلى خمس سنوات إضافية عما كان مقررا، لكن حتى مع هذه التأخيرات، تغلبت "سبايس إكس" على "بوينغ".

فقد فشلت رحلة "بوينغ" التجريبية لمركبة "ستارلاينر" بسبب مشكلات خطيرة في البرامج وتوجب إعادة بنائها.

وقال سكوت هوبارد المدير السابق لمركز "إيمز" التابع لناسا في سيليكون فالي والذي يدرّس حاليا في جامعة ستانفورد لوكالة فرانس برس "كانت قصة نجاح حقيقية".

وأوضح هوبارد الذي التقى ماسك قبل إنشاء "سبايس إكس" حيث يعمل ضمن الفريق الاستشاري للسلامة "كان هناك شك كبير" مضيفا "أخبرني مسؤولون في شركات كبرى مثل لوكهيد وبوينغ خلال أحد المؤتمرات بأن القيّمين على سبايس إكس لا يدرون ما الذي يجهلونه يجهلون".

منذ العام 2012، تقوم شركة "سبايس إكس" بتزويد محطة الفضاء الدولية بالمؤن لحساب "ناسا" بفضل نسخة من مركبة الشحن "دراغون".

وهذه المهمة المأهولة التي أطلق عليها "ديمو-2" حاسمة لواشنطن من ناحيتين، الأولى هي توقف ناسا عن الاعتماد على الروس، والثانية هي إيجاد سوق للرحلات "في مدار منخفض" تكون متاحة للسياح ورجال الأعمال.

إلا أن إلون ماسك يهدف إلى ما هو أبعد من ذلك. فهو يبني صاروخا ضخما سيطلق عليه "ستار شيب" للتنقل حول القمر أو حتى للسفر إلى المريخ وجعل البشر في نهاية المطاف "من الأنواع الحية التي تستطيع العيش في أكثر من كوكب".