نتنياهو: سيكون لإسرائيل حكومة وحدة وطنية وسنكتب الفصل الأخير من تاريخ الصهيونية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام البرلمان الإسرائيلي الأحد على تشكيل حكومة الوحدة التي سيتقاسم فيها السلطة مع منافسه السابق بيني غانتس.

وقال نتنياهو قبل وقت قصير من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية "الشعب يريد حكومة وحدة وهذا ما سيحصل عليه اليوم".

وأكد نتنياهو أن على الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية في وقت لاحق الأحد، العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو أمام الكنيست بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية" حسب تعبيره.